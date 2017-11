CASTELFRANCO VENETO, TREVISO – Un 43enne della Castellana è accusato di molestie sessuali dalla polizia del commissariato di Bassano. L’uomo, con la scusa di un colloquio di lavoro, secondo l’accusa, avrebbe adescato e poi molestato una trentenne. L’episodio è avvenuto a ottobre.

La vittima, una giovane madre residente nel bassanese, aveva pubblicato sul web un annuncio, in cui si era proposta per un impiego, nel settore della ristorazione. L’uomo l’ha contattata per fissare un colloquio, dandole appuntamento in un centro commerciale di Castelfranco. La storia è raccontata dal Gazzettino.