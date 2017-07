Castellarano (Reggio Emilia): Gianni Giberti muore dopo schianto con la sua moto

CASTELLARANO (REGGIO EMILIA) – Un ragazzo 24enne di Roteglia ha perso la vita sabato pomeriggio in un incidente in moto mentre si trovava a Pavullo, sull’Appennino modenese. Gianni Giberti era uscito con alcuni amici per fare un giro in moto, quando verso le 17 è rimasto vittima di un incidente stradale. Il giovane, scendendo dalla montagna lungo la Giardini, aveva appena passato il curvone di Querciagrossa e stava per arrivare a Pavullo, quando nel rettilineo dei Piani, all’altezza del distributore Ip, è caduto.

La dinamica è in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, intervenuti per i rilievi, ma da una prima ricostruzione sembra che la caduta sia stata causata dall’improvviso rallentamento di un mezzo che il giovane aveva davanti.

