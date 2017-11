CREMONA – Un’auto è finita fuori strada cappottandosi più volte e per il conducente non c’è stato nulla da fare. Paolo Aloisio, 48 anni, è morto nell’incidente avvenuto a Castellone, sulla via Paullese, mentre stava rientrando a casa alle 2 di notte del 20 novembre.

Il sito Il Giorno scrive che non è ancora chiaro il motivo per cui l’auto di Aloisio sia finita fuori strada a Castellone. Subito sono scattati i soccorsi ma all’arrivo dei soccorritori del 118 per l’uomo non c’era più nulla da fare: