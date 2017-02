Catania, beve 8 litri di acqua al giorno: ricoverata in codice rosso

ROMA – Bere tanta acqua depura l’organismo, fa funzionare nel giusto modo i reni. Insomma fa bene. Già, ma non troppa acqua. Quella fa male. Come male ha fatto a una donna di 66 anni di Catania, che aveva iniziato da giorni una dieta ferrea che prevedeva l’assunzione di ben 8 litri d’acqua al giorno.

La donna è entrata in uno stato semi-comatoso ed è stata trasportata in ambulanza in codice rosso all’ospedale Cannizzaro. Sottoposta ad esami , le sono stati riscontrati valori di molto fuori dalla norma ed è stata ricoverata nel reparto di anestesia e rianimazione, dove è stata costantemente monitorata e ha proseguito la terapia.

Le condizioni si sono riequilibrate, la paziente è in fase di guarigione e nei prossimi giorni potrà essere dimessa dalla rianimazione.