CATANIA – Travolto dalle onde del mare, il piccolo non è riuscito a riuscire dall’acqua ed è morto annegato. La tragedia si è consumata nel pomeriggio del 7 luglio nel Villaggio Ippocampo nel mare della Plaia di Catania. Il bambino aveva appena 6 anni e per lui non c’è stato nulla fare.

Sul posto è intervenuto personale medico del 118, anche con un elicottero, ma è sono riuscito a rianimarlo. Quando è arrivato all’ospedale Cannizzaro era già deceduto. Sul posto anche i carabinieri.