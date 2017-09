Pensioni, donne alla stessa età degli uomini. E perché no? Anzi sì, proprio sì

Pensioni, donne alla stessa età degli uomini. E perché no? Anzi sì, proprio sì..Dal 2.018 le donne in Italia per accedere alla pensione dovranno avere la stessa età anagrafica prevista per gli uomini quale requisito per pensionarsi appunto (fermi restando gli altri requisiti relativi ad anni di contribuzione o altro ancora a seconda delle non poche sfumature ed eccezioni alla legge in vigore)...