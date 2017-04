AVEZZANO – L’auto che si ribalta in autostrada, si rigira e si schianta violentemente contro il guardrail. L’incidente è tremendo sull’autostrada A25 all’altezza del casello di Celano, in provincia de L’Aquila il 15 aprile. Un bimbo di 9 anni è morto e la sorellina di 7 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni. Feriti anche il padre, la madre e fratellino neonato.

Gli operatori del 118, la Polizia stradale e i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dell’incidente per prestare soccorso, ma la dinamica e le cause dell’incidente non sono ancora note.

L’auto, per cause da accertare, si è ribaltata sulla carreggiata schiantandosi contro il guardrail. Non sono state rese note provenienza e identità dei componenti della famiglia.