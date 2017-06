Cencio di Castelfiorentino, dal trionfo nel Palio alla proposta: “Debora, mi vuoi sposare?”

CASTELFIORENTINO – La contrada Praticelli vince il cencio, il palio, di Castelfiorentino, e un ragazzo della contrada, Enrico Monzitta, si inginocchia sul palco di fronte alla fidanzata e le chiede la mano. E lei, commossa, risponde sì.

“Questo evento – esordisce Enrico – a me piace tantissimo perché riunisce tutta Castello, tutti questi colori, tutte queste persone, alcune delle quali non sapevo nemmeno fossero castellane. Qui voglio fare una proposta (e si inginocchia ndc): Debora Pallavicini mi vuoi sposare?”. Pochi istanti e i due si abbracciano forte come non mai. Tutt’attorno un boato, urla di gioia e trombe da stadio.

“Lo sapevamo – racconta Enrico – solo io e mia sorella, che avevo coinvolto per riuscire ad avere il microfono. Ci pensavo da tempo e mi è sembrata l’occasione giusta, perché volevo condividere con tutte queste persone la mia emozione. Posso dire di aver vinto il Palio più importante della mia vita, è stato come vincerlo due volte”.