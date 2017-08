FOGGIA – Un uomo – del quale non è stata resa nota l’identità – è stato ucciso poco fa con un colpo di pistola in pieno volto in un agguato compiuto per strada a Cerignola, nel Foggiano.

L’agguato è avvenuto nei pressi del cimitero cittadino. A quanto si apprende, la vittima sarebbe un pregiudicato di 46 anni. Passeggiava per strada, quando è stato raggiunto dal killer che gli avrebbe sparato un solo colpo di pistola in pieno volto. Inutili i soccorsi degli operatori del 118. In città è scattata la caccia al sicario.