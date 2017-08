CERVETERI (ROMA) – Un ragazzo di 14 anni è stato soccorso in gravi condizioni dopo essere stato sbalzato, nella tarda serata di lunedì 31 luglio, da una giostra del luna park di Cerveteri in provincia di Roma.

Sul posto è intervenuto il 118 e i Carabinieri. Il giovane è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dalle prime informazioni sembra che si trovasse sulla giostra Tagadà quando è stato sbalzato in aria forse dopo essersi alzato in piedi.