CHIETI – Ricoverato in ospedale ma piantonato da due agenti di polizia, riesce a fuggire seminudo nella notte dall’ospedale dopo aver aggredito i due poliziotti che lo sorvegliavano. E’ ora caccia all’uomo nella provincia di Chieti. Si cerca Mariglen Cybi, albanese, 24 anni, 1:83 di altezza e muscoli in abbondanza.

L’uomo era stato arrestato dopo un inseguimento con sparatoria in seguito al furto di una auto, una Bmw. Lui era l’unico dei tre ladri che la polizia era riuscita a prendere: i complici si erano dati alla fuga.

Trasferito al Policlinico di Chieti, nel reparto di ortopedia, con una prognosi di trenta giorni per trauma toracico e addominale, ferita lacero contusa ed escoriazioni, nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 3:40, ha chiesto agli agenti che lo sorvegliavano di poter andare in bagno. I poliziotti gli hanno tolto le manette, ma lui, dopo alcuni passi, ha sferrati una gomitata ad uno dei due agenti, ha colpito anche l’altro e si è dato alla fuga, come racconta Rossano Orlando sul Centro: