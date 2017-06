CHIETI – Ruba un camion pieno di bare e lo abbandona in mezzo alla strada. L’episodio è avvenuto la scorsa notte in via Ettore Ianni, zona Sant’Anna, a Chieti.

Nel camion rubato c’erano alcune decine di bare di legno, che l’uomo sta portando in Sicilia. Il ladro, dopo che si è accorto delle bare, ha abbandonato il camion.

Come racconta il Centro, la consapevolezza di trovarsi davanti a un mancato furto ha spinto i carabinieri a iniziare le ricerche e a richiedere l’intervento del carro attrezzi.