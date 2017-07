Christian De Pellegrin, segretario Pd in isolamento: ha preso il morbillo

BELLUNO – Da mercoledì è ricoverato in isolamento nel reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino di Belluno. Christian De Pellegrin, segretario comunale del Pd, si è preso il morbillo. La comparsa dei puntini rossi su tutto il corpo e la febbre altissima, hanno fatto scattare subito l’allarme. “Sono arrivato a 36 anni prima di prendere il morbillo – spiega al quotidiano Il Gazzettino dalla sua camera d’ospedale – Se lo avessi saputo avrei fatto il vaccino e ora non sarei in isolamento”.

La febbre a 39 e mezzo e l’età adulta con il conseguente rischio di complicanze hanno convinto i medici a tenerlo in osservazione. Nel frattempo è cominciata la profilassi per amici e parenti. Il padre di 83 anni è stato sottoposto al vaccino, la moglie l’aveva già fatto e per la figlia di un anno è stato fatto il richiamo. Tutti gli accorgimenti del caso, per evitare pericolose diffusioni della malattia.

“Oggi comincio a stare un po’ meglio -ha raccontato ancora – ma fino a domani risulto infetto per cui mi tengono in isolamento. Forse verrò dimesso in settimana ma ancora non mi hanno comunicato il giorno. Che dire? Dopo questa esperienza sono contento di aver fatto vaccinare mia figlia e io stesso mi sottoporrò alla vaccinazione per le malattie che da bambino non ho contratto come, per esempio, gli orecchioni”.

L’ipotesi di De Pellegrin e dei medici è che abbia contratto il virus durante le ferie, trascorse con la famiglia a Bibione.