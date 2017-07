Christian Vieri, un week-end con lui in palio alla lotteria per i terremotati

JESI (ANCONA) – Lotteria di beneficenza a favore dei terremotati del Centro Italia: in palio un week end con Christian Vieri sulla riviera romagnola. E’ l’idea di WishRaiser, azienda “profit for good” fondata da cinque giovani iesini: Mario Salsano, Daniele Orazi, Riccardo Mollaretti, Cristiano Mazzarini e Graziano Giacani.

Grazie alla collaborazione con calciatori noti come Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Samuel Eto’, spiega Sara Ferreri su Il Resto del Carlino, WishRaiser ha già raccolto oltre 100mila euro per defibrillatori, scuole di calcio per disabili e aiuti umanitari per l’Africa.

Questa volta il protagonista è Bobo Vieri. “Volevo fare qualcosa di speciale per le persone colpite da questa calamità”, ha detto, mettendosi a disposizione per un fine settimana in riviera adriatica.

Così è nata l’idea della lotteria benefica: per partecipare bastano 10 euro, anche se l’offerta media è di 36 euro. Per l’occasione Vieri ha organizzato un suo personale torneo, la ‘Bobo Summer Cup’.

“Ragazzi e ragazze – è l’appello lo storico bomber – vi aspetto in Riviera per una serata da paura. Il ricavato sarà per una buona causa. Se pensate di riuscire a tenermi testa partecipate su www.wishraiser.com/bobogol. Un fortunato estratto e un suo amico saranno miei ospiti speciali per tutto un weekend ed il ricavato sarà completamente devoluto ai terremotati del centro Italia. Vi aspetto”.

I fondi raccolti andranno a beneficio della Andrea Ranocchia onlus per un progetto di ricostruzione non ancora definito tra Marche e Umbria. C’è tempo fino al 10 luglio per comprare il biglietto virtuale della lotteria. In quattro settimane, sono stati raccolti già 25mila euro. L’11 luglio, l’estrazione finale. In palio un pacchetto per due persone: un fine settimana di sole e mare insieme a Vieri e un’intera serata al suo fianco con cena esclusiva e accesso al Pineta di Milano Marittima.