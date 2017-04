Cinisello Balsamo, allarme bomba: sgomberate le scuole del Parco Nord

MILANO – Allarme bomba a Cinisello Balsamo, popolosa cittadina alle porte di Milano. Mercoledì mattina una telefonata anonima ha fatto scattare la massima allerta nel plesso scolastico del Parco Nord Milano, in via Gorky. Sono immediatamente scattate le misure di sicurezza per gli istituti Casiraghi, Montale e Cartesio, ospitati nel complesso edilizio. Tutte e tre le scuole sono state fatte evacuare e gli studenti portati in cortile e tenuti al sicuro.

Sul posto sono accorsi carabinieri, polizia di Stato e vigili urbani. Intorno alle 11 sono arrivati gli artificieri e le unità cinofile. Gli edifici ormai vuoti, sono stati accuratamente controllati all’interno. Si cerca ancora un eventuale pacco sospetto.

Resta da chiarire la dinamica di quello che al momento sembrerebbe essere l’ennesimo falso allarme.