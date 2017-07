Cividale del Friuli, travolto da un’auto mentre è in bici: 13enne in fin di vita

Il popolo ex Pci e Dc non pensa come i burocrati Pd: profughi, Giuliani, donne…

Tre casi che dovrebbero destare allarme in chi ancora crede che il Pd sia, nonostante tutto, il partito “migliore” anche se non più del Migliore. L’orchestra continua a suonare, come sul Titanic, ma la musica è cambiata e pochi se ne sono accorti...