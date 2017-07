Claudio Sauro, il medico contrario alla chemioterapia sospeso per 6 mesi

ROMA – L’ordine dei medici di Verona ha sospeso per sei mesi il medico Claudio Sauro, noto per le sue posizioni contrarie alla chemioterapia per la cura dei tumori.

Nei confronti del medico era stato aperto un procedimento disciplinare e arriva ora, la sospensione di sei mesi dall’attività. Si addebiterebbe al dottor Sauro una imprudente divulgazione via web di contenuti a carattere medico non adeguatamente supportati da dati scientifici.

E l’avvocato Enrico Querena, legale del medico, ha dichiarato alla stampa locale che ci sono le condizioni per fare ricorso. Sauro, esperto in fitoterapia, proponeva un protocollo di “chemioterapia naturale” per prevenire e trattare, secondo quanto da lui sostenuto, le malattie oncologiche.