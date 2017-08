CODROIPO (UDINE) – Padre e figlia finiscono in moto contro un palo: l’uomo è gravissimo, ferita la figlia. Il drammatico incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 27 agosto lungo la Napoleonica, all’altezza di Rivolto, nel territorio comunale di Codroipo, in provincia di Udine.

Come riferisce Paola Treppo sul Gazzettino, dopo una rotonda il conducente di una moto Custom di grossa cilindrata ha perso il controllo del mezzo. L’uomo viaggiava con dietro di lui in sella anche la figlia di quattordici anni.

Dopo la perdita di controllo, la moto è andata a schiantarsi contro un palo della segnaletica strada. Nell’impatto, violentissimo, l’uomo è rimasto gravemente ferito. Racconta il quotidiano veneto:

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno chiamato subito aiuto. Sul posto, dopo poco, è atterrato l’elicottero del 118 decollato dalla Centrale operativa di Udine e una autoambulanza. Il maniaghese è stato stabilizzato dall’equipe medica e infermieristica, è stato intubato e caricaro in elicottero; è stato accolto con la massima urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove si trova ricoverato in gravissime conduzioni nel reparto di terapia intensiva. Si teme per la sua vita. La figlia minorenne, invece, è rimasta ferita ma se la caverà. È stata portata nel nosocomio del capoluogo friulano con l’ambulanza.