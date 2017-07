Coldiretti. Gran caldo rovina sonno, svegli 12 mln italiani

ROMA – Con le temperature minime che sono risultate superiori di 2,6 gradi rispetto alla media storica, il caldo tiene svegli durante la notte circa dodici milioni di italiani. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati relativi alla prima decade di luglio dell’Ucea.

Le notti più bollenti – rileva la Coldiretti – sono al Sud, con uno scarto di +2,8 gradi rispetto alla media, ma la situazione è difficile in tutta Italia. “Le condizioni per garantire un buon riposo – sostiene la Coldiretti – dipendono molto dai comportamenti durante il giorno, a partire da una alimentazione corretta.

Cibi come pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, cipolla, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte fresco o caldo e frutta dolce come pesche e nettarine possono venire in soccorso per superare le notti di passione”.

“Sono invece gli alimenti conditi con molto pepe e sale, ma anche con curry, paprika in abbondanza ed anche patatine in sacchetto, salatini, minestre con dado da cucina – continua la Coldiretti – i veri nemici del riposo, che le alte temperature rendono più difficile. Attenzione però anche a caffè e superalcolici, che spesso accompagnano le serate in compagnia nei luoghi di vacanza, ed anche agli alimenti in scatola”.