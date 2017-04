Collarmele (L’Aquila), incidente sull’A25: bimbo di 8 anni muore nell’auto guidata dal papà

L’AQUILA – Incidente drammatico a Collarmele, in provincia de L’Aquila. Sull’A25, tra i caselli di Pescina e Celano, una macchina impazzita piomba sulle barriere e vola fuori strada. David, un ragazzino di otto anni, muore sul colpo. Gravissima la sorellina di nove anni. Quasi illesa la neonata di un anno che sedeva sul seggiolone. L’incidente è avvenuto sabato 15 aprile.

I genitori, Davide La Piano e Maria Rosaria Sorbara, si trovano all’ospedale di Avezzano in stato di choc e con leggere contusioni. Alla guida c’era il padre.

Come scrive il Centro “l’uomo al volante, papà dei bimbi, Davide La Piano, 42 anni, potrebbe avere avuto un malore o un colpo di sonno, ma non è escluso che possa essere stato abbagliato dal sole al tramonto”.

Stando ai primi accertamenti della polizia stradale di Pratola Peligna, la Ford Kuga, è finita prima contro la barriera New Jersey in cemento che separa le corsie dell’A/25 e poi è schizzata sul guardrail al lato opposto, impennandosi e finendo oltre la protezione. Nell’urto i due bambini sono stati catapultati all’esterno dell’abitacolo dell’auto. I due bambini probabilmente non indossavano le cinture di sicurezza.

Drammatica la scena che si sono ritrovati davanti ai loro occhi i soccorritori quando sono arrivati sul luogo dell’incidente con la madre dei bimbi, Maria Rosaria Sorbara, che continuava a invocare i nomi dei figli.