SPELLO (PERUGIA – Uno scout di 18 anni originario del Piemonte è morto in seguito a un malore mentre con altre persone era sul monte Subasio, in località Collepino di Spello, per una escursione.

Non sono ancora chiare le cause del decesso e quanto successo. La procura di Spoleto coordina gli accertamenti della polizia.

Il giovane si è sentito male nel primo pomeriggio di venerdì 4 agosto, quando anche in quella zona il caldo era particolarmente intenso. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco su richiesta della sala operativa del 118.

Il diciottenne faceva parte di un gruppo di circa 25 persone e quando sono arrivati i soccorritori era in stato di incoscienza. Il personale medico ha tentato di rianimarlo, trasportandolo all’ospedale di Foligno dove però è arrivato morto. Sembra che il gruppo degli scout fosse partito da Bastia Umbra per raggiungere Spello.