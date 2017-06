FERRARA – Un impatto violentissimo tra auto e moto e la ragazza finisce sbalzata in aria e perde il casco. Francesca Farinelli, 24 anni, è morta sul colpo nell’incidente avvenuto lungo via Valle Isola a Comacchio nel pomeriggio del 21 giugno. La giovane viaggiava insieme al fidanzato, ricoverato in gravissime condizioni all‘ospedale Maggiore di Bologna. A bordo della vettura viaggiava una coppia di anziani, che sono rimasti illesi nello scontro. Arrivato sul luogo dell’incidente, il padre di Francesca ha avuto un malore ed è stato ricoverato in ospedale.

Il tragico incidente è avvenuto all’altezza della stazione di servizio Bertelli a Comacchio. L’auto con a bordo i due anziani si stava immettendo proprio nella stazione di servizio, quando ha colpito in pieno la moto su cui viaggiava la giovane coppia. Biagio Chiariello su Fanpage scrive che i dipendenti del distributore hanno assistito allo schianto e hanno prestato i primi soccorsi insieme ad una infermiera fuori servizio che era presente sul posto: