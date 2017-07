Como, auto precipita da viadotto e viene travolta dal treno: salvi i 5 a bordo

COMO – Un’auto ha sfondato il guardrail lungo un viadotto che sovrasta la ferrovia a Cucciago, vicino Como, ed è caduta sui binari. La vettura è stata investita da un treno che sopraggiungeva ma i cinque a bordo dell’auto, riferisce il 118, erano riusciti a portarsi in salvo uscendo dall’abitacolo. Sempre il 118 rende noto che due persone hanno subito fratture alle braccia, mentre le altre tre sono rimaste contuse.

Come scrive il Giornale di Como:

Secondo quanto è stato possibile ricostruire sino ad ora, intorno alle 23.15 di ieri, mercoledì, una vettura con cinque persone a bordo ha perso il controllo ed si è ribaltata finendo fuori strada. Subito sono stati chiamati i soccorsi, in codice rosso. Sul posto sono giunte tre ambulanze, rientrate tutte in codice giallo. Uno dei feriti è sembrato piuttosto grave, ma non in pericolo di vita. Come detto, sull’auto c’erano cinque persone, tutti ragazzi giovanissimi: uno di 17 anni, uno di 18 anni, due di 19 anni e uno di 20.

Secondo quanto ricostruito, i cinque ragazzi sarebbero riusciti a uscire dall’abitacolo prima del sopraggiungere del treno, che altrimenti li avrebbe travolti: due di loro sono stati portati al Sant’Anna di Como, altri due all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù.