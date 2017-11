VENEZIA – La protesta dei richiedenti asilo dell’ex base missilistica di Conetta è finita in tragedia. Un migrante in bicicletta che si dirigeva verso il presidio è stato investito e ucciso a Cona e intanto i 200 manifestanti restano in strada per protestare contro il centro di accoglienza, che definiscono come un “lager”. I migranti non vogliono rientrare nel campo, dove le condizioni di sovraffollamento sono ormai insostenibili.

Il sito Today scrive che i migranti hanno trascorso la notte nella chiesa di Codevigo, salvo poi riprendere la marcia verso Mira per raggiungere Venezia. I richiedenti asilo sono in marcia ormai da due giorni, partiti da Cona per arrivare a portare le proprie ragioni alla prefettura di Venezia: