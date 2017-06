Conegliano Veneto, marciapiede cede: camion sprofonda di un metro

CONEGLIANO VENETO (TREVISO) – Il marciapiede cede all’improvviso e il camion sprofonda di un metro dentro all’asfalto. E’ accaduto a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso.

Mercoledì 28 giugno intorno alle 13:15 il mezzo pesante stava transitando in via Matteotti quando il marciapiede ha ceduto, facendo inclinare il tir e rovesciare il suo carico in strada.

Fortunatamente non si trattava di un carico pericoloso: il camion trasportava polvere per massetti. Nessuno si è ferito. Ma il danno c’è.

Il mezzo è sprofondato per circa un metro nel sottosuolo. I vigili del fuoco sono accorsi per recuperare camion e carico e mettere in sicurezza la strada.

Anche perché, sottolinea OggiTreviso,