ROMA – Consip, perquisita la casa del giornalista del Fatto Marco Lillo. Sequestrati pc e cellulari. E’ in corso una perquisizione nell’abitazione romana del giornalista del ‘Fatto Quotidiano’ Marco Lillo in merito alla fuga di notizie sul caso Consip.

Secondo quanto riportato dal sito del Fatto Quotidiano, Marco Lillo non sarebbe indagato e la Procura di Napoli avrebbe disposto la perquisizione per rivelazione del segreto d’ufficio avvenuta attraverso la pubblicazione del libro “Di Padre in Figlio” di cui il giornalista -attualmente in vacanza – è autore.

La perquisizione, effettuata dalla Guardia di Finanza, sarebbe stata disposta dalla Procura di Napoli dopo la denuncia dell’imprenditore Alfredo Romeo. A quanto risulta, sarebbero stati sequestrati al giornalista anche il computer e i telefoni cellulari.

“Mi gioco la mia credibilità: le mie fonti non sono Sciarelli e Woodcock, né l’una tramite l’altro”, aveva dichiarato il giornalista Lillo in riferimento alla decisione della Procura di Roma di indagare per violazione del segreto d’ufficio il pm di Napoli Woodcock e la giornalista Federica Sciarelli per la fuga di notizie sull’inchiesta Consip.

Lillo, in occasione della presentazione del suo libro ‘Di padre in figlio’ che ha al centro l’inchiesta Consip, nel sottolineare che “le fonti sono e devono restare segrete in virtù del nostro ordinamento”, aveva affermato che “la Procura di Roma sta facendo legittimamente il suo lavoro ma ha formulato un’ipotesi accusatoria che non sta in piedi”. Lillo concludeva che “può capitare che si formuli un’ipotesi sbagliata. Penso che i magistrati accerteranno, sentendo Woodcock, Sciarelli e spero anche me, che questo fatto non è mai accaduto”.