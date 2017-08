VENEZIA – “C’è un veicolo che corre contromano sulla Venezia-Belluno“. Un veicolo fantasma, visto da alcuni automobilisti che hanno subito fatto partire le segnalazioni, ma non trovato dagli addetti alla sicurezza, come se fosse apparso e subito svanito nel nulla. Come scrive Il Gazzettino, il caso si è verificato lunedì mattina, lunedì 21 agosto,

poco prima delle 11.15 nel tratto di A27 che va da Mogliano a Mestre, il veicolo, a quanto segnalato, viaggiava sulla carreggiata Nord in direzione Mestre. Ma che fine ha fatto? E’ riuscito a fare inversione senza causare incidenti? Gli operatori stanno cercando di dare una risposta a queste domande, ma per adesso non ci sono stati riscontri concreti di quel veicolo fantasma.