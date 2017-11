CORBETTA – Un incidente tra un’auto e un pullman si è verificato stamani prima dell’alba a Corbetta, in provincia di Milano. Dalle prime informazioni fornite dal 118, intervenuto sul posto con molte ambulanze, i feriti sarebbero 14, ma nessuno fra essi sarebbe in gravi condizioni. E’ accaduto alle 6.15 in via della Repubblica, e ha coinvolto una cinquantina di persone. I feriti, 14 persone uomini e donne tra i 36 e i 61 anni, sono stati trasportati in vari ospedali, nessuno in codice rosso.

