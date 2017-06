Corrado Fumagalli, Corte d’Appello conferma: 2 anni di carcere per rapporti con minori in cambio di soldi

BRESCIA – La Corte d’Assise d’Appello di Brescia ha confermato la condanna a due anni per il presentatore Corrado Fumagalli, volto noto delle televisioni locali lombarde per alcuni show erotici, accusato di prostituzione minorile.

Fumagalli era finito agli arresti domiciliari nel febbraio 2016 nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Brescia che aveva scoperto un giro di ragazzini minorenni che si prostituivano in cambio di pochi soldi, ricariche telefoniche e pranzi.

“Seppur consapevoli che la pena così erogata è il minimo per il reato contestato, rimane in noi la voglia di dimostrare che Fumagalli era convinto che i ragazzi coinvolti fossero maggiorenni”, ha detto l’avvocato di Fumagalli, Benedetto Maria Bonomo, commentando la condanna in Corte d’assise d’appello di Brescia a due anni, con pena sospesa, per il suo assistito.

Corrado Fumagalli si è sempre difeso dicendo che pensava che i ragazzi da lui frequentati fossero maggiorenni: “Vedi un ragazzo con un cellulare da 900 euro, come puoi pensare che sia minorenne? Credevo fossero entrambi maggiorenni, lo dirò anche in appello”, aveva detto in una intervista rilasciata al Corriere della Sera dopo la condanna di primo grado.