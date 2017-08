Cortenova, crolla scala in Villa de Vecchi: 17enne in ospedale

LECCO – La chiamano la “villa dei fantasmi” per le oscure presenze che la abiterebbero, una leggenda popolare che attrae tanti curiosi a Villa de Vecchi, come i giovani che lunedì si sono introdotti nello storico edificio di Cortenova, in provincia di Lecco.

Come scrive Il Giorno, l’ingresso alla casa è vietato, ma la coppia di ragazzi, non si sono fatti spaventare dai cartelli e sono entrati all’interno della storica villa. Una visita finita in una chiamata al 112 con i soccorsi giunti anche in elicottero per prestare le cure alla ragazza, 17enne, rimasta ferita dopo essere precipitata per il cedimento di un asse.

Un ‘volo’ di tre metri che ha procurato diversi traumi alla giovane, assistita dagli operatori del 118 e dai Vigili del Fuoco, chiamati anch’essi ad intervenire in aiuto al personale sanitario. La ragazza è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Bergamo.