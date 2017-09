ROMA – Cremona, i ponti sul Po vecchi e malati: chiuso a Casalmaggiore, efficiente solo quello sull’A21. Per il rischio di crolli dopo un sopralluogo delle delegazioni tecniche delle province di Parma e Cremona, è stata decisa con urgenza la chiusura totale del ponte sul Po tra Casalmaggiore (Cremona) e Colorno (Parma). Al momento non sono possibili ipotesi sulla riapertura. La circolazione stradale sulla struttura dal 31 agosto era già stata regolata con un senso unico alternato essendo stata accertata la presenza di lesioni sulla trave di bordo lato valle della campata numero 15.

Poi era stato poi istituito il divieto di transito a tutti i mezzi di peso complessivo superiore a 18 tonnellate, ad eccezione degli autobus, conseguente alla presenza di lesioni anche in altre travi dell’impalcato del ponte, rilevate il 1 e il 5 settembre. Una settimana fa la situazione si è aggravata. “Abbiamo fatto di tutto per evitare danni alle persone e ci siamo riusciti – ha spiegato il delegato alla viabilità della Provincia di Parma Giampaolo Serpagli -. La nostra azione, corretta nei modi e nei tempi, ha consentito di avere un’analisi organica che ha portato alla doverosa chiusura del ponte, senza veicoli in transito quando la trave si è rotta”.

Serpagli ribadisce la necessità di consistenti finanziamenti nazionali per sistemare questo e gli altri ponti che collegano Emilia e Lombardia. L’emergenza a questo punto è di carattere nazionale – afferma – visto che le principali infrastrutture dell’Emilia Occidentale che attraversano il Po sono tutte a traffico rallentato e i percorsi alternativi sono molto lunghi. Da Casalmaggiore per raggiungere Colorno, attraverso il ponte di Viadana, bisogna percorrere circa 30 chilometri in più.