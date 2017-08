CUNEO – Un giovane di 23 anni è morto e altri due, di 20 e 21, sono rimasti feriti in un incidente stradale nei pressi di Cuneo. L’auto su cui viaggiavano è precipitata da un cavalcavia. E’ accaduto stamattina, 26 agosto, attorno alla 5, a Fossano, in frazione Loreto, lungo la strada provinciale.

Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo della vettura che è sbandata, ha sfondato il muretto di contenimento della carreggiata ed è finita nella scarpata sottostante. I due giovani feriti sono ricoverati, in codice rosso, all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Sul posto assieme al 118, i Carabinieri e 118.