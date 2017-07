Curtatone, lascia la figlia in auto e va a fare la spesa. Bimba salvata dalla guardia giurata

MANTOVA – Ha lasciato la figlioletta di tre anni in auto ed è andata a fare la spesa. E’ accaduto ieri, sabato 8 luglio a Curtatone, in provincia di Mantova. La temperatura esterna superava i 36 gradi. Fortuna che un vigilante del supermercato è intervenuto e la bimba è stata salvata.

La mamma rischia ora una denuncia per abbandono di minore. Giunta ieri pomeriggio alle 17 nel parcheggio dell’ipermercato, la donna ha lasciato la figlia nell’abitacolo, con il finestrino socchiuso, per entrare nel negozio e fare la spesa. Forse pensava di impiegarci pochi minuti e invece, stando alle testimonianze, la donna è ritornata solo dopo mezzora.

Nel frattempo, intorno alla sua auto si erano radunati vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e un’ambulanza allertati dalla guardia giurata. Era stato proprio lui a dare l’allarme, sentendo il pianto disperato della piccola chiusa in auto. Ha tentato di aprire la porta senza riuscirci e quindi ha chiesto aiuto.

La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto e in breve si è riusciti ad aprire l’auto e a mettere in salvo la bimba, mentre la madre era accorsa dopo aver sentito i ripetuti avvisi all’interno del supermercato. Non c’è stato bisogno di ricovero in ospedale dato che è bastato darle da bere e la bimba si è ripresa subito.