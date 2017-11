ROMA – Il corpo di Norma Maria Moreira Da Silva è stato trovato privo di vestiti e con la testa fracassata nel sottopasso di Porta Pia, vicino a Piazza della Croce Rossa a Roma, la mattina di lunedì 13 novembre. Norma, clochard brasiliana di 49 anni, viveva da tempo in strada e in passato era stata vittima di violenza. Questa volta però il suoi aggressore non solo l’ha spogliata e picchiata, ma anche uccisa, lasciandola sull’asfalto col volto insanguinato. Un uomo è stato fermato per l’omicidio: si tratta di un clochard italiano di 55 anni, Aldobrando P., che avrebbe disturbi mentali e che avrebbe confessato il delitto, salvo poi ritrattare.

Michela Allegri sul quotidiano Il Messaggero scrive che il presunto killer viveva nel sottopasso vicino Porta Pia come la sua vittima. Proprio durante un sopralluogo della polizia per raccogliere prove dopo il ritrovamento del corpo, l’uomo ha avvicinato gli agenti e ha detto: “Sono stato io”. Aldobrando è stato portato in Questura, dove è stato identificato:

“È clochard per scelta, ha piccoli precedenti per furto, per aver scippato alcuni turisti alla stazione Termini. Per un periodo ha vissuto insieme alla madre a Pietralata, ma poi aveva deciso di dormire per strada. Non è stato arrestato, perché in presenza del legale si è avvalso della facoltà di non rispondere e le prove a suo carico sono ancora troppo poche: quella confessione detta a mezza bocca e poi non confermata, non è utilizzabile dalla procura, perché resa senza garanzie di difesa. Per il cinquantacinquenne, sono quindi scattati l’iscrizione sul registro degli indagati, la fotosegnalazione e, soprattutto, il prelievo del dna, che in queste ore verrà confrontato con i residui di materiale biologico trovati sul corpo della donna. «Dice frasi sconnesse, ha un ritardo mentale, non è detto che sia stato davvero lui», racconta chi lo conosce. Per il momento, la pm Silvia Santucci, titolare del fascicolo, non contesta la violenza sessuale, anche se tutto fa pensare che la vittima, 49 anni, sia stata stuprata. Quando è stata trovata era svestita: la maglietta bianca alzata fin sopra al collo, i pantaloni sfilati. Il volto irriconoscibile, coperto dal sangue. Gli indumenti accanto al corpo, insieme a una borsa. Nessun documento. È stata un’amica a identificare Norma Maria”.

Il pm che indaga sul caso ha disposto l’autopsia sul corpo di Norma, per stabilire se oltre alla brutale aggressione ci sia stata anche violenza sessuale. Per la clochard non sarebbe stata la prima terribile esperienza, come racconta Francesco Curridori sul Giornale: