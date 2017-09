RAVENNA – Daniela Poggiali, l’infermiera di Lugo di Ravenna comparsa in una foto sorridente e in posa accanto ad una paziente di 102 anni appena deceduta, è tornata libera, dopo la scarcerazione, ma rischia un procedimento disciplinare.

Poggiali, scrive Il Resto del Carlino, ha avuto un lungo colloquio con la presidente del collegio provinciale degli Infermieri (Ipasvi), Milena Spadola, su quelle foto scattate all’ospedale di Lugo il 22 gennaio 2014 in cui Poggiali appare con i pollici alzati in segno di vittoria accanto alla defunta.

Scrive il quotidiano emiliano:

Tutto nasce dal fatto che la Poggiali, dopo la scarcerazione, è tornata a tutti gli effetti a essere un’infermiera dell’Ipasvi. Su di lei al momento non gravano procedimenti disciplinari per una ragione che potremmo definire temporale: quando a suo tempo fu convocata in seguito all’apertura dell’indagine per omicidio, chiese qualche settimana ma venne arrestata prima che si potesse presentare per riferire le proprie ragioni. Va inoltre tenuto presente che sul fronte penale, le vicende che la riguardano sono ancora tutte da definire: e naturalmente vige la presunzione d’innocenza fino all’ultimo grado di giudizio.

L’unica vicenda già definita è quella relativa alle due foto: Poggiali è stata licenziata dall’Ausl Romagna con provvedimento passato in giudicato in seguito a specifici ricorsi davanti al giudice del Lavoro non impugnati in Cassazione. Potrebbe tornare a lavorare in un’altra Ausl o per un ente privato. Ma se i due scatti dovessero essere giudicati incompatibili con la professione di infermiera, rischia fino alla radiazione.