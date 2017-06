ROMA – Daniele De Santis, 10 anni di sconto pena. La madre di Ciro Esposito: “La sua vita valeva di più”. Non l’ha presa bene la madre di Ciro Esposito, è amareggiatissima per la sentenza che ha ridotto di dieci anni, da 26 a 16, la pena per l’uomo che ha assassinato suo figlio, l’ultrà romanista Daniele De Santis. “Ci piange il cuore ancora una volta”, si è commossa. “La vita di mio figlio non valeva sedici anni. Magari tra qualche anno lo liberano pure”, ha detto al Messaggero.

A tre anni da quella maledetta finale di Coppa Italia (si giocava a Roma Napoli-Juventus), la Corte d’Assise d’Appello sta definendo i verdetti: pena più leggera dunque per De Santis cui sono state abbonati il reato di rissa e l’aggravante dell’omicidio per futili motivi, assoluzione dall’accusa di rissa anche per i tifosi napoletani Gennaro Fioretti e Alfonso Esposito, i due supporter napoletani amici di Ciro. Una piccola soddisfazione per sua madre che perlomeno vede cancellata la macchia degli scontri attribuibili alla compagnia di Ciro.