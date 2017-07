Davide Girotto accusato: contratti Vodafone con sconti non reali. Ma lui non si trova più

PADOVA – Fece sottoscrivere a tre aziende contratti Vodafone promettendo risparmi del 30 per cento, che però non corrispondevano alla realtà. Davide Girotto, 45 anni, di Padova, è stato accusato del reato di truffa dalle aziende Omap srl, F.lli De Prà spa e Calcestruzzi Dolomiti spa, ma l’udienza è stata rinviata perché Girotto non si trova.

L’uomo, che all’epoca dei fatti, nel 2014, lavorava come agente per la Vodafone, sarebbe negli Stati Uniti, riferisce il Gazzettino, e non avrebbe ricevuto alcuna notifica a comparire in aula. E’ stato quindi necessario rinviare l’udienza.

Il processo, spiega il quotidiano veneto,