ROMA – Davide Merlini (X Factor) si era inventato tutto. Un altro che dichiara di esser stato aggredito. Davide Merlini, cantante 25enne, terzo classificato alla sesta edizione di X Factor e protagonista del musical “Romeo e Giulietta” è anche un inventore di storie, ma non in senso artistico. Tutt’altro: forse per farsi pubblicità, aveva denunciato di essere stato aggredito da tre maghrebini che volevano rapinarlo per giunta armati di coltello e di esser riuscito a metterli in fuga.

La location del film di Merlini era il quartiere Nuova Firenze a Bassano del Grappa (Vicenza). Aveva aggiunto degli effetti speciali arrivando a procurarsi dei tagli sulle braccia per meglio calarsi nel personaggio. Forse non gli era bastato il quarto d’ora di celebrità di concorrente di X Factor: fatto sta che ha impegnato i carabinieri con inutili indagini, ma adesso dovrà pagarne il salato conto.

E’ stato infatti denunciato per simulazione di reato, procurato allarme e calunnia: ai carabinieri che gli hanno chiesto il perché non ha saputo rispondere.