Denise Pipitone, Cassazione conferma assoluzione Jessica Pulizzi: “Mancanza indizi e prove certe”

ROMA – Per “l’assenza di indizi e prove certe”, il sostituto procuratore generale della Cassazione, Luigi Orsi, ha chiesto la conferma dell’assoluzione di Jessica Pulizzi dall’accusa di aver rapito la piccola Denise Pipitone a Mazara del Vallo, il 1 settembre 2004.

Jessica era la “sorellastra” della bambina di appena 4 anni ed avevano lo stesso padre. Secondo il Pg non ci sono elementi per dimostrare “che nei 15 minuti indicati come orario del possibile rapimento Jessica lo abbia compiuto”. Per il Pg, dunque, è da confermare il verdetto assolutorio emesso il 2 ottobre 2015 dalla Corte d’Appello di Palermo.