ROMA – Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, non riesce a darsi pace. La recente sentenza della Cassazione che ha assolto Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise, è difficile da digerire dopo tredici anni di indagini, processi e speranze tradite. Piera sfoga il suo dolore su Facebook. “E’ l’ennesima ingiustizia italiana”, scrive rilanciando un’intervista rilasciata alla Vita in Diretta.

“C’è tanta amarezza perché comunque si è capito benissimo com’è andata la situazione fin dall’inizio ma ahimè non abbiamo nulla”, dice nel video condiviso su Facebook. “Gli indizi nei confronti di Jessica erano tutti univoci e concordanti”, non a caso nel primo e secondo grado di giudizio “i pubblici ministeri di Palermo e Marsala hanno sempre chiesto la massima pena”. Nonostante gli screzi “che ci sono stati fin dall’inizio non sono stata io a puntare il dito contro Jessica”, spiega ancora. “Accetto la sentenza, ma non posso non dire che non sia stata l’ennesima ingiustizia italiana”.