Detenuto violento avrà cella singola con giardino e cane: sindacato penitenziaria protesta

FIRENZE – Cane, cella singola e giardino. Nel carcere di Firenze Sollicciano potrebbe essere offerta la possibilità ad un detenuto di poter usufruire di questi benefici. La notizia l’ha diffusa Leo Beneduci dell’Osapp, Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria, ed è stata ripresa da La Nazione.

Non si tratta di un detenuto qualsiasi, bensì di una persona che “si è resa responsabile negli anni, in vari istituti penitenziari della Regione Toscana, di danneggiamenti, di devastazioni di celle e aggressioni in danno del personale di Polizia Penitenziaria”. Per di più, la cella singola con giardino serve a contenere la cuccia del cane del detenuto,

“di razza Dogo Argentino ovvero non tra le più pacifiche razze canine”.

Se si concretizzasse, prosegue Beneduci, questa