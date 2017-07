ROMA – Domenico Diele esce dal carcere: è arrivato il braccialetto elettronico. E’ finito il tempo del carcere, per il momento, per l’attore 32enne detenuto da due settimane con l’accusa di omicidio stradale per l’incidente in cui è morta Ilaria Di Lillo, la segretaria salernitana di 48 anni. Dal carcere di Fuorni (Salerno), dove Diele è entrato la notte tra il 23 e il 24 giugno, è ormai giunta la conferma che il braccialetto elettronico è arrivato. L’attore dunque può andare agli arresti domiciliari come aveva stabilito il gip di Salerno Fabio Zunica, che aveva però subordinato l’attenuazione della custodia cautelare alla applicazione del dispositivo elettronico per il controllo fisico dell’indagato.

Diele, originario di Siena, andrà ai domiciliari a Roma in casa con una nonna ottantenne. Solo tre giorni fa l’attore aveva detto a Repubblica: “Perchè non si trova il braccialetto? Ogni notte rivivo l’incubo, vi prego mandatemi a casa”.