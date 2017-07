MODENA – Tragedia in pista al Kross Park 58 di Medolla, in provincia di Modena. Andrea Santi, 43enne di Castelfranco Emilia appassionato di motocross, è morto dopo aver perso il controllo della propria moto Ktm mentre faceva alcune prove in pista ed è caduto a terra, sbattendo violentemente contro il terreno.

I medici, giunti poco dopo sul posto, non hanno potuto far nulla: Santi è morto praticamente sul colpo. Inutile anche l’intervento dell’eliambulanza. Non è ancora chiara la dinamica esatta di quanto accaduto, se si sia trattato di un errore umano o di un dramma guidato da altri fattori.