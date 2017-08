ROMA – Il pugile professionista Giuliano Natalizi è stato arrestato per spaccio insieme ad altri due italiani. Natalizi, medaglia d’argento ai campionati Youth del 2010 e campione italiano della categoria cadetti del 2007, è stato arrestato dai carabinieri all’Infernetto. La dinamica dell’arrestato è raccontata dal Messaggero:

I carabinieri “sapevano che nella mattinata di mercoledì 23 agosto avrebbe dovuto cedere un importante quantitativo di stupefacente a Massimo Poggesi e per questo si sono messi sulle sue tracce”. I carabinieri osservano la scena e lo scambio di denaro, “poi – racconta ancora il Messaggero – decidono di intervenire e arrestano tutti e tre. Nel corso delle perquisizioni vengono trovati circa 1.800 euro in casa del pugile, suddivisi per il taglio delle banconote”. Nel corso delle perquisizioni vengono trovati circa 1.800 euro in casa del pugile, suddivisi per il taglio delle banconote. In casa di una terza persona, Gianni Blasucci, i carabinieri trovano 7 piante di marijuana alte un metro e mezzo e una pistola 765, con diverse scatole di proiettili.