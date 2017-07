Duomo di Acireale: cade intonaco durante matrimonio, grave bimbo di un anno

ACIREALE – Gravi ma stazionarie le condizioni del bimbo di un anno colpito in testa dal crollo di intonaco nel Duomo di Acireale, mentre era in corso un matrimonio. Il piccolo ricoverato inizialmente in codice rosso al Trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, nella notte tra sabato e domenica è stato trasferito nel reparto di Rianimazione pediatrica del Policlinico di Messina. Ha una frattura alla fronte e un trauma cranico.

I medici mantengono riservata la prognosi e al momento non si sbilanciano sulle sue condizioni: “È necessario – ripetono – far trascorrere ancora 24 ore per potere fare previsioni”.

