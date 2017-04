Emanuela Petrillo, infermiera dei vaccini: “Non fingevo, era la procedura”

TREVISO – Non è vero che somministrava vaccini finti e poi buttava via le fiale. Emanuela Petrillo, l’infermiera di Treviso balzata agli onori delle cronache perché accusata di aver negato l’antidoto ad almeno 500 bimbi, a loro insaputa, ora nega ogni accusa. Attraverso il suo avvocato Paolo Saladin, la donna fa sapere di non essere né folle né spregiudicata: “Sono da sempre favorevole ai vaccini. E li ho sempre somministrati applicando tutti i protocolli previsti”.

L’infermiera ci tiene a difendere il proprio lavoro e la propria etica professionale. Nell’arco di 24 ore era diventata il mostro che agisce nell’ombra e gioca con la salute dei più piccoli. Ma a suo dire è stato tutto un malinteso.

Eppure Francesco Benazzi, direttore generale della Usl 2, è sicuro che quell’assistente abbia combinato guai. Al quotidiano Il Gazzettino spiega: