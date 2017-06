ALATRI – Il concerto di Vasco Rossi si terrà il 1° luglio a Modena ed Emanuele Morganti, il ragazzo di Alatri u****o fuori da una discoteca, non potrà andare. La sorella di Emanuele, Melissa, aveva comprato i biglietti per entrambi e ora ha scritto al cantante perché saluti suo fratello dal palco: “Regalagli un saluto, l’applauso che si merita”.

Melissa racconta la contentezza sua e di Emanuele nell’essere riusciti a prendere i biglietti per il concerto di Vasco Rossi a Modena, andato rapidamente sold out. Il fratello però è stato massacrato di botte davanti al Mirò music club, scrive Antonio Mariozzi sul Corriere della Sera, ma lei andrà ugualmente al concerto e chiede ora a Vasco di regalargli un saluto:

“Un saluto per regalargli l’applauso che merita, per non dimenticare ciò che è successo e far sapere a tutti che lui vive ancora”.

La ragazza ha poi raccontato:

“Abbiamo fatto miracoli per cercare i biglietti del Modena Park, non gli sembrava vero. Ci resta la luce, il suo costante sorriso, le passioni che ci univano. Per me sarà un atto di forza sovrumano, ma nonostante tutto il primo luglio sarò a Modena, come gli avevo promesso. E lo porterò con me, nel cuore e negli occhi, affinché la promessa non sia infranta. Vorrei chiedere a Vasco di fargli il regalo più bello. Vi prego, non cestinate la mia mail. È un gesto d’amore che potete fare per lui. Un semplice “Ciao Emanuele”, magari su una delle sue canzoni preferite”