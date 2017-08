ROMA – Emma Marrone derubata e narcotizzata in vacanza ad Ibiza? Il brutto resoconto sulla cantante salentina è raccontato da Il Giornale. I primi giorni di luglio l’artista ha infatti passato alcuni giorni di relax con le sue amiche e con la sua agente, Francesca Savini. A Ibiza ha preso in affitto una bella villa con piscina dove ha ospitato anche Gianna Nannini con la figlia Penelope.

Il fattaccio arriva il giorno dopo una nottata per locali. Un po’ frastornate – si legge – le ragazze si sono rese conto di essere state derubate di contanti e alcuni oggetti di valore e, per agire indisturbati, i ladri le hanno narcotizzate. Il fatto ha spinto Emma ad abbandonare l’isola prima del previsto e di giurare ai suoi amici che lì non avrebbe mai più messo piede.