Eraclea, auto finisce contro un platano e prende fuoco: Mattia Ferrazzo muore a 30 anni

VENEZIA – Si schianta con l’auto contro un albero, forse per un colpo di sonno, la macchina prende fuoco e lui muore a 30 anni intrappolato tra le lamiere. Mattia Ferrazzo, di Eraclea (Venezia), stava percorrendo la strada provinciale 42 tra Eraclea e Caorle domenica 25 giugno, verso le 5 di mattina, quando si è schiantato con la sua Audi S3 Line contro un platano al bordo della strada.

Subito dopo l’impatto l’auto ha preso fuoco, e per Mattia non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi arrivati poco dopo. I soccorritori hanno estratto il suo corpo senza vita dalle lamiere della macchina, che è stata sequestrata per gli accertamenti del caso.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto: secondo quanto scrive la Nuova Venezia, a far uscire di strada Mattia, che stava rientrando a casa da Caorle, potrebbe essere stato un colpo di sonno o un malore improvviso. Sull’asfalto, infatti, non ci sono segni di frenata. Ma ogni ipotesi è aperta al momento.