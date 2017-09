ERBA – Clara Trezzi, 27 anni, mamma di una bimba di cinque anni, è morta schiantandosi con la sua macchina contro un muro a Erba. Trasportata in ospedale in condizioni gravissime, Clara Trezzi è poi morta poco dopo. L’incidente è avvenuto alla 1.30 della notte tra domenica e lunedì in via Como all’altezza del civico 42, località Buccinigo.

Per estrarla dalle lamiera dell’abitacolo, in cui era rimasta imprigionata, sono intervenuti i vigili del fuoco assieme ai soccorritori del 118: poco più di mezz’ora dopo, al termine di alcuni tentativi di rianimarla, la giovane donna è stata portata in pronto soccorso al Fatebenefratelli di Erba, in condizioni gravissime, che lasciavano poco margine di speranza. Cosa abbia causato l’incidente è ancora da accertare.